Топ-5 "червоних" в історії Мундіалів: хто стане черговим антигероєм на ЧС в Катарі?
18:36 - Читать на русском
Чемпіонати світу не завжди закарбовуються у пам'яті яскравими голами чи вольовими перемогами.
Декому Мундіаль приносить чемпіонство, іншим – бомбардирську славу, комусь – контракт з багатьома нулями, але є й такі, чиї дії на футбольному полі можуть мати катастрофічні наслідки для команди.
Редакція "Футбол 24" пригадала найбільш знакові вилучення на чемпіонатах світу: від червоної картки, показаної Владиславу Ващуку до "головного подвигу" Зінедіна Зідана в сонячне сплетіння Марко Матерацці.
6 "пенсіонерів" Мундіалю: для кого ЧС в Катарі стане останнім?
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