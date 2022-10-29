Чемпіонати світу не завжди закарбовуються у пам'яті яскравими голами чи вольовими перемогами.

Сумнозвісне вилучення Зідана на ЧС-2006 / Фото з відкритих джерел

Декому Мундіаль приносить чемпіонство, іншим – бомбардирську славу, комусь – контракт з багатьома нулями, але є й такі, чиї дії на футбольному полі можуть мати катастрофічні наслідки для команди.

Редакція "Футбол 24" пригадала найбільш знакові вилучення на чемпіонатах світу: від червоної картки, показаної Владиславу Ващуку до "головного подвигу" Зінедіна Зідана в сонячне сплетіння Марко Матерацці.

6 "пенсіонерів" Мундіалю: для кого ЧС в Катарі стане останнім?