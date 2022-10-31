Уругвайский форвард Луис Суарес накануне чемпионата мира-2022 напоминает, что он еще в порядке.

Насьональ обыграл Ливерпуль в решающем матче чемпионата Уругвая. Формально команды встретились в полуфинале как триумфаторы Апертуры и Клаусуры – победитель должен был сыграть в финале с лучшей командой в целом по итогам сезона, однако этой командой также был Насьональ, поэтому финал не понадобился.

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Основное время завершилось со счетом 1:1. В начале второго тайма Суарес открыл счет – подхватил мяч перед штрафным, проскочил соперника и пробил под дальнюю штангу. Игра перешла в овертаймы, а Луис снова вывел Насьональ вперед, замкнув прострел с правого фланга.

В ворота Ливерпуля из Монтевидео влетело еще два гола. Насьональ разгромно победил (4:1) и стал абсолютным чемпионом Уругвая-2022.

Это второй чемпионский титул Суареса с Насьоналем. После первого в 2006 году форвард уехал в Европу, подписав контракт с Гронингеном. Далее последовали Аякс, Ливерпуль, Барселона и Атлетико.

Этот матч станет последним для Луиса за родную команду. После ЧМ-2022 Суарес продолжит карьеру в другом клубе. Форвард забил 8 голов в 14 матчах за Насьональ.

Luis Suarez only knows two ways in his life:



1- Way to the home

2- Way to the goalpic.twitter.com/rY6U2TWuGr — A5medv São | (@a5medv) October 30, 2022

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