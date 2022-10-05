Суарес з наступного року стане гравцем Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1. Форвард змінить клуб після чемпіонату світу.

Суарес покине Насьйональ перед ЧС-2022: заява президента

Луїс влітку покинув Атлетіко та приєднався до рідного Насьоналя. Президент уругвайського клубу вже заявив, що угода розрахована на пів року, сторони не будуть продовжувати співпрацю.

За Лос-Анджелес Гелаксі зараз виступають Чічаріто, Дуглас Коста та Рікі Пуч. Суарес здобув собі ім'я бомбардирськими досягненнями в Ліверпулі та Барселоні.