"Що може завадити Динамо завоювати золоті медалі УПЛ? Як кажуть в таких випадках – вони самі! Проте я не думаю, що динамівці дозволять собі розслабитися – занадто близька бажана мета.

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Тим більше, що кияни вже тривалий час заслужено очолюють турнірну таблицю, оскільки довели свою спроможність, незважаючи на вірусні захворювання, травми і дискваліфікації. Важливо, що незважаючи на не зовсім зрозумілу пасивність киян на трансферному ринку Мірча Луческу зберігав холоднокровність, професійно виконував свої обов'язки доводячи, що навіть ті виконавці, яких багато експертів списували з рахунків, під його опікою додають.

А ось Шахтарю збалансованості в діях, почуття ліктя, не вистачає. Та й відчувається, що головному тренеру Луїшу Каштру не завжди вдається ефективно керувати командою. "Гірникам" не можна відмовити в умінні контролювати м'яч, але футболісти Шахтаря чомусь забули, що для досягнення перемог необхідно забивати. Так ось з реалізацією у донеччан виникли проблеми. До того ж навіть на всеукраїнській арені "помаранчево-чорні" вже не справляють враження непереможної команди", – сказав Ступар у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

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