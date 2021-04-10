Ступар виділив єдиний фактор, який може завадити Динамо стати чемпіоном УПЛ
Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вражений роботою Мірчі Луческу на тренерському містку киян.
"Що може завадити Динамо завоювати золоті медалі УПЛ? Як кажуть в таких випадках – вони самі! Проте я не думаю, що динамівці дозволять собі розслабитися – занадто близька бажана мета.
"У Динамо 90 відсотків шансів на золото": Шелаєв підкреслив неминучість чемпіонства киян
Тим більше, що кияни вже тривалий час заслужено очолюють турнірну таблицю, оскільки довели свою спроможність, незважаючи на вірусні захворювання, травми і дискваліфікації. Важливо, що незважаючи на не зовсім зрозумілу пасивність киян на трансферному ринку Мірча Луческу зберігав холоднокровність, професійно виконував свої обов'язки доводячи, що навіть ті виконавці, яких багато експертів списували з рахунків, під його опікою додають.
А ось Шахтарю збалансованості в діях, почуття ліктя, не вистачає. Та й відчувається, що головному тренеру Луїшу Каштру не завжди вдається ефективно керувати командою. "Гірникам" не можна відмовити в умінні контролювати м'яч, але футболісти Шахтаря чомусь забули, що для досягнення перемог необхідно забивати. Так ось з реалізацією у донеччан виникли проблеми. До того ж навіть на всеукраїнській арені "помаранчево-чорні" вже не справляють враження непереможної команди", – сказав Ступар у коментарі Zbirna.com.
Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.