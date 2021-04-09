"Динамо потрібно виграти чотири найближчих матчі. Або, хоча б, не поступитися в особистій зустрічі Шахтарю. Після цього завершальні матчі чемпіонату не матимуть для киян жодного значення. Здається, команда Луческу ризикує втратити очки, крім поєдинку з "гірниками", ще в одному якомусь матчі, не більше. З огляду на гостру зацікавленість Шахтаря і стимуляцію суперників "біло-синіх", розслабитися Динамо не зможе, особливо у зустрічах з СК Дніпро-1, Ворсклою і Колосом.

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Для Шахтаря серйозним бар'єром можуть стати Олександрія та СК Дніпро-1, але втратити "гірники" в цих зустрічах, як мені здається, можуть тільки один бал, як і в матчі з Динамо. Вважаю, що гра Шахтаря зараз налагоджується. Всередині команди відбуваються зміни – йде оздоровлення колективу, повернення в стрій травмованих.

Шахтар, як хворий, який отримав хороше щеплення, повинен встати і кинутися в бій з подвоєною енергією. Однак, плекати ілюзії уболівальникам "гірників" не варто – у Динамо 90% шансів на золото, а якщо кияни не поступляться в Класичному, то і всі 99 відсотків", – зазначив Шелаєв у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Динамо випереджає Шахтар на 7 очок за 6 турів до завершення чемпіонату. Відзначимо, що команди ще не провели очну зустріч в другому колі – в першому перемогу святкували "гірники" із рахунком 0:3.

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