"Что может помешать Динамо завоевать золотые медали УПЛ? Как говорят в таких случаях – они сами! Но я не думаю, что динамовцы позволят себе расслабиться – слишком близка желанная цель.

"У Динамо 90 процентов шансов на золото": Шелаев подчеркнул неизбежность чемпионства киевлян

Тем более, что киевляне уже длительное время заслуженно возглавляют турнирную таблицу, поскольку доказали свою состоятельность, несмотря на вирусные заболевания, травмы и дисквалификации. Важно, что несмотря на не совсем понятную пассивность киевлян на трансферном рынке Мирча Луческу сохранял хладнокровие, профессионально выполнял свои обязанности доказывая, что даже те исполнители, которых многие эксперты списывали со счетов, под его опекой прибавляют.

А вот Шахтеру сбалансированности в действиях, чувства локтя, не хватает. Да и чувствуется, что главному тренеру Луишу Каштру не всегда удается эффективно управлять командой. "Горнякам" нельзя отказать в умении контролировать мяч, но футболисты Шахтера почему-то запамятовали, что для достижения побед необходимо забивать. Так вот с реализацией у донетчан возникли проблемы. К тому же даже на всеукраинской арене "оранжево-черные" уже не производят впечатления непобедимой команды", – сказал Ступар в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после 20-ти туров Динамо уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ