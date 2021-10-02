Рядовий матч чемпіонату Іспанії між Мальоркою та Леванте виявився дуже спекотним.

У перерві команди ледь не влаштували масову бійку, яку спровокували захисник острів'ян Пабло Маффео та головний тренер "жаб" Пако Лопес, інформує Marca.

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Дорогою до роздягалень екс-гравець Ман Сіті дозволив собі образити 54-річного фахівця, який веде Леванте поблизу зони вильоту. У першому таймі Маффео грав біля лав запасних і кілька разів обмінювався гнівними репліками з Лопесом, а вибуховою стала фраза: "Стули пельку, тобі залишилось 2 дні". Керманич Леванте не стерпів, вирішивши застосувати фізичну силу. Команди йшли на відпочинок великим хаотичним натовпом, але бійки вдалося уникнути.

Зауважимо, що Мальорка виграла матч з мінімальним рахунком, а Маффео відзначився асистом. За підсумками туру Леванте ризикує звалитися на передостаннє місце, тому "пророцтво" екс-захисника Ман Сіті щодо долі Лопеса може виявитися правдивим.

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