Рядовой матч чемпионата Испании между Мальоркой и Леванте оказался очень жарким.

В перерыве команды едва не устроили массовую драку, которую спровоцировали защитник островитян Пабло Маффео и главный тренер "лягушек" Пако Лопес, информирует Marca.

Леванте в матче с нереализованным пенальти уступило Мальорке, Осасуна вырвала победу у Райо Вальекано

По дороге в раздевалку экс-игрок Манчестер Сити позволил себе оскорбить 54-летнего специалиста, который ведет Леванте вблизи зоны вылета. В первом тайме Маффео играл возле скамеек запасных и несколько раз обменивался гневными репликами с Лопесом, а взрывной стала фраза: "Закрой рот, тебе осталось 2 дня". Наставник Леванте не стерпел, решив применить физическую силу. Команды шли на отдых большой хаотичной толпой, но драки удалось избежать.

Заметим, что Мальорка выиграла матч с минимальным счетом, а Маффео отличился ассистом. По итогам тура Леванте рискует свалиться на предпоследнее место, поэтому "пророчество" экс-защитника Манчестер Сити о судьбе Лопеса может оказаться правдивым.

Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду