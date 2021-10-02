Чемпіонат Іспанії 2021/22, 8-й тур

Осасуна – Райо Вальєкано – 1:0

Голи: М. Санчес, 90+1

Мальорка – Леванте – початок о 17:15

Кадіс – Валенсія – початок о 19:30

Матч між Осасуною та Райо Вальєкано відкривав програму дня в Прімері. На перший погляд, це була непримітна зустріч з іспанського андеграунду, однак насправді памплонці й мадридці претендували на Лігу чемпіонів – перші в разі перемоги наздогнали б Атлетіко, який замикав топ-4, а другим для виходу на четверту сходинку вистачало і нічийного рахунку. В таких умовах матч обіцяв стати дуже цікавим.

Втім, футболісти не виправдали очікування фанатів. За 90 хвилин команди провели по шість ударів, всього два рази влучивши у площину воріт. Гострішою була Осасуна, у якої був один хороший момент – це Кіке увірвався в штрафний і пробив у правий нижній кут. Дмітрієвскі врятував Райо. До завершення основного часу на табло горіли "нулі", вигідні для мадридців, однак піднятись у зону ЛЧ їм не судилося. На 90+1-й хвилині Ману Санчес влетів у карний майданчик і замкнув навіс точним ударом – 1:0! Цей гол виявився переможним для Осасуни.