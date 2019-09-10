"Стули пельку і працюй", – Піке пригадав жорсткі настанови капітана Барселони

Захисник Барселони Жерар Піке пригадав цікаву історію про відношення до роботи Карлеса Пуйоля.

"Пригадую, як одного разу Пуйоль повернувся на поле після травми. Я сказав йому: "З поверненням, капітане! А він просто повернувся до мене і сказав: "Стули пельку і працюй! Зосередься на грі", – розповів Піке виданню La Vanguardia.

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Нагадаємо, 41-річний Карлес Пуйоль провів усю свою кар'єру захищаючи кольори каталонського клубу. Легенда вирішив зав'язати з футболом у 2014 році.

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