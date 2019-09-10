toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Стули пельку і працюй", – Піке пригадав жорсткі настанови капітана Барселони

13:02 927 Читать на русском
"Стули пельку і працюй", – Піке пригадав жорсткі настанови капітана Барселони
Жерар Піке та Карлес Пуйоль / ФК Барселона

Захисник Барселони Жерар Піке пригадав цікаву історію про відношення до роботи Карлеса Пуйоля.

"Пригадую, як одного разу Пуйоль повернувся на поле після травми. Я сказав йому: "З поверненням, капітане! А він просто повернувся до мене і сказав: "Стули пельку і працюй! Зосередься на грі", – розповів Піке виданню La Vanguardia.

Барселона запропонувала Пуйолю керівну посаду в структурі клубу

Нагадаємо, 41-річний Карлес Пуйоль провів усю свою кар'єру захищаючи кольори каталонського клубу. Легенда вирішив зав'язати з футболом у 2014 році.

Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубі

blog_ava
Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч
11:50
5012
Теги
Іспанія Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
53
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук