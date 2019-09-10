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"Заткнись и работай", – Пике вспомнил жесткие установки капитана Барселоны

13:04 106 Читати українською
"Заткнись и работай", – Пике вспомнил жесткие установки капитана Барселоны
Жерар Пике и Карлес Пуйоль / ФК Барселона

Защитник Барселоны Жерар Пике вспомнил интересную историю об отношении к работе Карлеса Пуйоля.

"Помню, как однажды Пуйоль вернулся на поле после травмы. Я сказал ему: "С возвращением, капитан! А он просто повернулся ко мне и сказал: "Заткнись и работай! Сосредоточься на игре", – рассказал Пике изданию La Vanguardia.

Барселона предложила Пуйолю руководящую должность в структуре клуба

Напомним, 41-летний Карлес Пуйоль провел всю свою карьеру защищая цвета каталонского клуба. Легенда решил завязать с футболом в 2014 году.

Барселона в поисках "нового Пуйоля" потратила более 100 млн евро – половины из тех игроков уже нет в клубе

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Теги
Испания Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона
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