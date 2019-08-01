toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Барселона запропонувала Пуйолю керівну посаду в структурі клубу

16:42 661 Читать на русском
Барселона запропонувала Пуйолю керівну посаду в структурі клубу
Карлес Пуйоль / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони Карлес Пуйоль може повернутись в рідний клуб.

Керівництво Барселони запропонувало Пуйолю крісло генерального менеджера команди, повідомляє Mundo Deportivo.

Пуйоль зізнався, що міг опинитись в Реалі

41-річний екс-захисник "блаугранас" попросив час на роздуми. Раніше цю посаду в структурі Барси займав Пеп Сегура.

Зараз Карлес займається агентською діяльністю, а також є послом ФІФА. Легенда каталонського клубу неодноразово заявляв, що хотів би спробувати свої сили на одній з керівних посад Барселони.

Нагадаємо, Пуйоль захищав кольори чинного чемпіона Іспанії у 1999-2014 роках.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт
15:50
4649
Теги
Барселона Барселона Іспанія Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Пеп Сегура
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Зоря
19:00
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук