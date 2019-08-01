Барселона запропонувала Пуйолю керівну посаду в структурі клубу

Легенда Барселони Карлес Пуйоль може повернутись в рідний клуб.

Керівництво Барселони запропонувало Пуйолю крісло генерального менеджера команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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41-річний екс-захисник "блаугранас" попросив час на роздуми. Раніше цю посаду в структурі Барси займав Пеп Сегура.

Зараз Карлес займається агентською діяльністю, а також є послом ФІФА. Легенда каталонського клубу неодноразово заявляв, що хотів би спробувати свої сили на одній з керівних посад Барселони.

Нагадаємо, Пуйоль захищав кольори чинного чемпіона Іспанії у 1999-2014 роках.

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