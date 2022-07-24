Збірні України та Бразилії розіграли чемпіонство світу-2022 з футзалу серез студентів. "Синьо-жовті" драматично програли в екстра-таймі. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Студентський ЧС-2022 з футзалу. Фінал

Україна – Бразилія – 4:6

Голи: Мельник, 6, Семенченко, 10, Марциняк, 24, Радевич, 38 – Стокер, 18, 19, Сісеро, 29, Зіллер, 39, Едуардо Дос Сантос, 43, Лазаретті, 46

Підопічні Олександра Косенка та Валерія Легчанова посіли друге місце у групі B – перемоги над Словаччиною і Оманом та поразка від Бразилії. У чвертьфіналі Україна обіграла Польщу, а у півфіналі в серії пенальті пройшла господаря змагань – Португалію. У вирішальному поєдинку "синьо-жовтим" знову довелося протистояти Бразилії, яка пропускала на турнірі тільки від нас (3:6 на користь "селесао" у другому турі).

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На 6-й хвилині "синьо-жовті" вийшли вперед. Андрій Мельник забив після пасу Абакшина. Автор гола врізався у стійку, але зумів у падінні проштовхнути м'яч у сітку. На екваторі першого тайму рахунок став 2:0 – Ростислав Семенченко у дотик пробив повз кіпера. На жаль, за три хвилини до перерви бразильці скоротили відставання, а ще в першому таймі і зрівняли рахунок. Дубль оформив "сімка" південноамериканців Стокер.

Такий прикрий кінець першого тайму не знітив "синьо-жовтих". Ігор Марциняк накрутив опонента і влучно пробив у нижній кут. Втім, "селесао" знову відігралися зусиллями Сісеро. Пішли останні нервові хвилини – на гол Радевича за дві хвилини до свистка бразильці знову відповіли результативно. 4:4. Гра, достойна звання справжнього фіналу, не виявила переможця в основний час.

На третій хвилині екстра-тайму Бразилія вперше вийшла вперед. Дос Сантос з гострого кута вразив порожні ворота. Українці пішли відігруватися, але пропустили в порожні ворота після обрізки. 4:6 – підсумок драматичного фіналу студентського футзального ЧС. "Синьо-жовті" тричі вели в рахунку, але таки не змогли виграти золото.

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