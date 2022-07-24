Сборные Украины и Бразилии разыграли чемпионство мира-2022 по футзалу серез студентов. "Сине-желтые" драматично проиграли в экстра-тайме. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Студенческий ЧМ-2022 по футзалу. Финал

Украина – Бразилия – 4:6

Голы: Мельник, 6, Семенченко, 10, Марцыняк, 24, Радевич, 38 – Стокер, 18, 19, Сисеро, 29, Зиллер, 39, Эдуардо Дос Сантос, 43, Лазаретти, 46

Подопечные Александра Косенко и Валерия Легчанова заняли второе место в группе B – победы над Словакией и Оманом и поражение от Бразилии. В четвертьфинале Украина обыграла Польшу, а в полуфинале в серии пенальти прошла хозяина соревнований – Португалию. В решающем поединке "сине-желтым" снова пришлось противостоять Бразилии, пропускавшей на турнире только от нас (3:6 в пользу "селесао" во втором туре).

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На 6-й минуте "сине-желтые" вышли вперед. Андрей Мельник забил после паса Абакшина. Автор гола врезался в стойку, но сумел в падении протолкнуть мяч в сетку. На экваторе первого тайма счет стал 2:0 – Ростислав Семенченко в касание пробил мимо кипера. К сожалению, за три минуты до перерыва бразильцы сократили отставание, а еще в первом тайме и вовсе сравняли счет. Дубль оформил "семерка" южноамериканцев Стокер.

Такой досадный конец первого тайма не смутил "сине-желтых". Игорь Марцыняк накрутил оппонента и точно пробил в нижний угол. Впрочем, "селесао" снова отыгрались усилиями Сисеро. Пошли последние нервные минуты – на гол Радевича за две минуты до свистка бразильцы снова ответили результативно. 4:4. Игра, достойная звания настоящего финала, не определила победителя в основное время.

На третьей минуте экстра-тайма Бразилия впервые вышла вперед. Дос Сантос с острого угла поразил пустые ворота. Украинцы пошли отыгрываться, но пропустили в пустые ворота после обрезки. 4:6 – итог драматичного финала студенческого футзального ЧМ. "Сине-желтые" трижды вели в счете, но не смогли выиграть золото.

На прошлом чемпионате мира украинцы стали третьими, а сейчас сделали шаг вперед, завоевав серебряные медали.