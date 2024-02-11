Крістіан Біловар пролив світло на своє самопочуття після отриманої травми у спарингу з Лієпаєю та озвучив терміни реабілітації.

"Здоров'я вже набагато краще. Вчора сильно боліла голова, і я погано спав. Перебуваю ще не у найкращій формі, але сподіваюся швидко відновитися після цих подій.

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Що відбулося у той момент, коли отримав травму? Останнє, що я пам'ятаю, це те, що була подача з флангу від суперника, я зіграв головою... А після цього оговтався й намагався відштовхнути від себе Бущана, бо не розумів, що сталося. Казав йому: "Пусти мене на поле, я можу дограти". Але вже через дві-три хвилини усвідомив ситуацію і дякував Жорі за те, що тримав мене і не пускав, бо, повторюся, я хотів вирватися на поле.

Окрім струсу мозку у мене ще достатньо глибока рана, на яку мені наклали шви. На щастя, немає жодних проблем з головою, тож лікар сказав, щойно мені знімуть шви, я зможу розпочати роботу у загальній групі. Це орієнтовно 10-14 днів.

Коли отримуєш такі травми, починаєш замислюватися про важливі речі, і я хочу сказати, що наші травми на футбольному полі взагалі ніщо порівняно з пораненнями воїнів на полі бою, адже там на кону стоїть життя. І це найстрашніше, коли людське життя хтось у когось може забрати", – сказав Біловар у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Крістіан провів за Динамо 4 матчі у всіх турнірах, без результативних дій. Його контракт з киянами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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