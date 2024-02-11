"Здоровье уже намного лучше. Вчера сильно болела голова, и я плохо спал. Нахожусь еще не в лучшей форме, но надеюсь быстро восстановиться после этих событий.

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Что произошло в тот момент, когда получил травму? Последнее, что я помню, это то, что была подача с фланга от соперника, я сыграл головой... А после этого пришел в себя и пытался оттолкнуть от себя Бущана, потому что не понимал, что произошло. Говорил ему: "Пусти меня на поле, я могу доиграть". Но уже через две-три минуты осознал ситуацию и благодарил Жору за то, что держал меня и не пускал, потому что, повторюсь, я хотел вырваться на поле.

Кроме сотрясения мозга у меня еще достаточно глубокая рана, на которую мне наложили швы. К счастью, нет никаких проблем с головой, поэтому врач сказал, как только мне снимут швы, я смогу начать работу в общей группе. Это ориентировочно 10-14 дней.

Когда получаешь такие травмы, начинаешь задумываться о важных вещах, и я хочу сказать, что наши травмы на футбольном поле вообще ничто по сравнению с ранениями воинов на поле боя, ведь там на кону стоит жизнь. И это самое страшное, когда человеческую жизнь кто-то у кого-то может забрать", – сказал Биловар в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, в текущем сезоне Кристиан провел за Динамо 4 матча во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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