Миколенко і компанія зразково провели перший тайм, не давши Ман Сіті великих шансів. Втім, по перерві вирішальним став фактор Ерлінга Холанда.

Холанд дублем прибив Евертон – Миколенко ефектно принизив зірку Ман Сіті, але став одним з найгірших

На 71-й хвилині норвежець найкраще зорієнтувався у хаосі на кутовому і забив в АПЛ вперше за 2,5 місяці. Незабаром Холанд поставив крапку – отримав якісну передачу від де Брюйне, "розчавив" Брентвейта та пробив повз Пікфорда. Перемога 2:0 дозволила Ман Сіті вийти на вершину АПЛ принаймні до матчу Ліверпуля. Евертон застряг у зоні вильоту, сумуючи через штрафні -10 очок.