Страждання Миколенка від Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Евертон – 2:0
17:46 - Читать на русском
Манчестер Сіті впевнено здолав Евертон у 24-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Миколенко і компанія зразково провели перший тайм, не давши Ман Сіті великих шансів. Втім, по перерві вирішальним став фактор Ерлінга Холанда.
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На 71-й хвилині норвежець найкраще зорієнтувався у хаосі на кутовому і забив в АПЛ вперше за 2,5 місяці. Незабаром Холанд поставив крапку – отримав якісну передачу від де Брюйне, "розчавив" Брентвейта та пробив повз Пікфорда. Перемога 2:0 дозволила Ман Сіті вийти на вершину АПЛ принаймні до матчу Ліверпуля. Евертон застряг у зоні вильоту, сумуючи через штрафні -10 очок.
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