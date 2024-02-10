Миколенко и компания образцово провели первый тайм, не дав Ман Сити особых шансов. Впрочем, после перерыва решающим стал фактор Эрлинга Холанда.

Холанд дублем прибил Эвертон – Миколенко эффектно унизил звезду Ман Сити, но стал одним из худших

На 71-й минуте норвежец лучше всех сориентировался в хаосе на угловом и забил в АПЛ впервые за 2,5 месяца. Вскоре Холанд поставил точку – получил качественную передачу от де Брюйне, "раздавил" Брентвейта и пробил мимо Пикфорда. Победа 2:0 позволила Ман Сити выйти на вершину АПЛ по крайней мере до матча Ливерпуля. Эвертон застрял в зоне вылета, огорчаясь из-за штрафных -10 очков.