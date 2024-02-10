Страдания Миколенко от Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Эвертон – 2:0
17:46 - Читати українською
Манчестер Сити уверенно одолел Эвертон в 24-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Миколенко и компания образцово провели первый тайм, не дав Ман Сити особых шансов. Впрочем, после перерыва решающим стал фактор Эрлинга Холанда.
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На 71-й минуте норвежец лучше всех сориентировался в хаосе на угловом и забил в АПЛ впервые за 2,5 месяца. Вскоре Холанд поставил точку – получил качественную передачу от де Брюйне, "раздавил" Брентвейта и пробил мимо Пикфорда. Победа 2:0 позволила Ман Сити выйти на вершину АПЛ по крайней мере до матча Ливерпуля. Эвертон застрял в зоне вылета, огорчаясь из-за штрафных -10 очков.
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