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Страйк працівників FIAT проти трансферу Роналду в Ювентус провалився – участь взяли лише 5 людей

18:10 5 Читать на русском
Страйк працівників FIAT проти трансферу Роналду в Ювентус провалився – участь взяли лише 5 людей
Кріштіану Роналду з фанатами / фото: ФК Ювентус

Працівники FIAT влаштували обіцяний страйк проти підписання Ювентусом Кріштіану Роналду. Щоправда, участь у ньому взяли лише 5 чоловік.

Лише 5 працівників FIAT взяли участь у раніше анонсованому страйку проти переходу Кріштіану Роналду в Ювентус. Це складає лише 0,3% від загальної кількості працівників підприємства, інформує Football Italia.

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Вказані 5 працівників не з'явились сьогодні на робочому місці. На спеціальній прес-конференції керівництво підприємства запевнило про відсутність будь-яких конфліктів. Нагадаємо, частину трансферу Роналду Ювентус планує оплатити за рахунок резервів FIAT.

До слова, сьогодні Роналду пройшов медогляд у Ювентусі, а туринський клуб вже "відбив" майже половину трансферу Кріштіану лише за день продажу футболок.

Теги
Ювентус Ювентус Італія футбольні фанати Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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