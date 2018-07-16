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Забастовка сотрудников FIAT против трансфера Роналду в Ювентус провалилась – участие приняли только 5 человек

18:10 7 Читати українською
Забастовка сотрудников FIAT против трансфера Роналду в Ювентус провалилась – участие приняли только 5 человек
Криштиану Роналду с фанатами / фото: ФК Ювентус

Сотрудники FIAT устроили обещанную забастовку против подписания Ювентусом Криштиану Роналду. Правда, в ней приняли участие всего 5 человек.

Только 5 сотрудников FIAT приняли участие в ранее анонсированной забастовке против перехода Криштиану Роналду в Ювентус. Это составляет лишь 0,3% от общего количества работников предприятия, информирует Football Italia.

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Указанные 5 сотрудников не появились сегодня на рабочем месте. На специальной пресс-конференции руководство предприятия заверило об отсутствии каких-либо конфликтов. Напомним, часть трансфера Роналду Ювентус планирует оплатить за счет резервов FIAT.

К слову, сегодня Роналду прошел медосмотр в Ювентусе, а туринский клуб уже "отбил" почти половину трансфера Криштиану лишь за день продажи футболок.

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Ювентус Ювентус Италия футбольные фанаты Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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