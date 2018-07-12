Працівники FIAT влаштують страйк через трансфер Роналду

Працівники компанії FIAT, яка є спонсором Ювентуса, висловили невдоволення покупкою нападника Реала Кріштіану Роналду.

"Це неприпустимо, що компанія витрачає сотні мільйонів євро на покупку гравця, поки співробітники переживають важкі економічні часи. Нам кажуть, що наступили важкі часи, скорочуються соціальні зобов'язання компанії перед співробітниками, в той же час інвестуються величезні гроші в футболіста.

Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й найдорожчий в історії, суперрекорд по зарплаті та дебют проти Реала

Нам кажуть затягнути паски, але хіба це справедливо? У нас один роботодавець, подібна різниця в зарплатах неприпустима.

Співробітники FIAT заробляли компанії її сьогоднішній статок. Нам варто інвестувати в нові моделі автомобілів, що забезпечить майбутнє тисяч людей, а не одного футболіста.

Компанія повинна ставити інтереси працівників на перше місце, це повинно бути метою. Сьогодні це не так, власникам цікавіший світ футболу та розваг.

З вищевикладених причин, з 15 по 17 липня працівники компанії оголошують страйк", – сказано в заяві працівників FIAT.

Нагадаємо, трансфер Роналду обійшовся Ювентусу в 112 мільйонів євро, зарплата форварда складе 31 мільйон євро на рік. FIAT входить в холдинг Exor, який є власником Ювентуса. Частина вартості Роналду оплатять за рахунок резервів заводу.