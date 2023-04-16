Екстракляса, 28 тур

Краковія – Радом'як – 3:0

Голи: Ракоши, 19, Гіце, 90+2, Макуч, 90+10

До поєдинку між командами було всього одне очко різниці, тож перемога була потрібна обом. Ракоши вдалось вивести Краковію вперед у першому таймі. Такий рахунок тримався дуже довго.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда

Наприкінці дуелі сталась фатальна ситуація. Франциско Рамос зіштовхнувся з суперником і скорчився від болю. На поле навіть виїхала карета швидкої допомоги, щоб забрати португальського опорного хавбека. Підопічним Маріуша Лєвандовскі довелось догравати вдесятьох, адже тренер до цього використав усі 5 замін.

Jak Myć nie wycofa tej czerwonej dla Japończyka to będzie kompromitacja. Ramos się spóźnił, a że złamał przy okazji nogę, no cóż. Zdarza się.#CRARAD pic.twitter.com/WIZUkQ3R7x — Łukasz Krzyżanowski (@lukkrzy95) April 15, 2023

Обстеження виявило страшний перелом у 28-річного Рамоса, який лише взимку перебрався у Польщі й встиг награти 9 матчів за Радом'як.

Dramat Chico Ramosa… Tak wygląda kość Portugalczyka po zderzeniu z Takuto Oshimą z @MKSCracoviaSSA. Z tego co słyszę, to piłkarz @1910radomiak jest w tym momencie w szpitalu w Krakowie i przechodzi operację. @SportINTERIA pic.twitter.com/2zTgaZ6ssL — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) April 15, 2023

Варто зауважити, що поєдинок тривав аж 110 хвилин. Євген Коноплянка з'явився на полі на 90+9-й. Його одноклубники забили на 2 та 10 доданих хвилинах. Фінальні 3:0 на табло на користь команди українця.

Баварія сенсаційно спіткнулася з аутсайдером, Штутгарт у меншості врятував нічию з Борусією Д, РБ Лейпциг дотис Аугсбург