Страшний перелом підопічного Лєвандовскі на очах Коноплянки – швидка виїхала на поле, матч тривав 110 хвилин
Протистояння Краковії та Радом'яка ознаменувалось моторошною травмою опорного півзахисника Франциско Рамоса.
Екстракляса, 28 тур
Краковія – Радом'як – 3:0
Голи: Ракоши, 19, Гіце, 90+2, Макуч, 90+10
До поєдинку між командами було всього одне очко різниці, тож перемога була потрібна обом. Ракоши вдалось вивести Краковію вперед у першому таймі. Такий рахунок тримався дуже довго.
Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда
Наприкінці дуелі сталась фатальна ситуація. Франциско Рамос зіштовхнувся з суперником і скорчився від болю. На поле навіть виїхала карета швидкої допомоги, щоб забрати португальського опорного хавбека. Підопічним Маріуша Лєвандовскі довелось догравати вдесятьох, адже тренер до цього використав усі 5 замін.
Обстеження виявило страшний перелом у 28-річного Рамоса, який лише взимку перебрався у Польщі й встиг награти 9 матчів за Радом'як.
Варто зауважити, що поєдинок тривав аж 110 хвилин. Євген Коноплянка з'явився на полі на 90+9-й. Його одноклубники забили на 2 та 10 доданих хвилинах. Фінальні 3:0 на табло на користь команди українця.
Баварія сенсаційно спіткнулася з аутсайдером, Штутгарт у меншості врятував нічию з Борусією Д, РБ Лейпциг дотис Аугсбург