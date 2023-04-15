Михайло Мудрик повернувся в основу, вийшовши з перших хвилин вперше після приходу тимчасового тренера Френка Лемпарда. Загалом це був перший вихід українця у старті за 4 поєдинки в усіх турнірах. Лемпард, як і обіцяв, між дуелями з Реалом в ЛЧ дав багато шансів резервістам. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Брайтон, стартував о 17:00. Лондонці прагнули реваншуватися за фіаско 1:4, що сталося у першому колі. Команда Де Дзербі продовжує мріяти про історичне потрапляння в єврокубки.

Челсі – Брайтон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Сумбурно діють гості на перших секундах, виводячи м'яч зі своєї половини. То у Стерлінга влучать, то в Галлахера. Мудрик програє дві поспіль силові дуелі на обох половинах, але потім таки відривається на швидкості та змушує Велтмана зривати контру ціною жовтої. Чалоба дозволяє прострілити з лівого краю, Мак Аллістеру ніхто не заважає пробити з меж воротарського, пробачає чемпіон світу, якого сватають, зокрема, в Челсі.

Мудрик перехоплює на пресингу, не помічає Велтмана і прострілює, заробляючи кутовий. Після стандарту Михайло підбирає і крутить з правої у дальній, не дуже влучно. І знову проходить атака-близнюк у гостей. Мітома розправився з Чалобою і знайшов Мак Аллістера, який не влучив у правий дальній кут. Ще одна хвиля атаки Брайтона сталася завдяки високому перехопленню Мак Аллістера, Фергюсон стріляє у поперечину!

Накривають і Енцо після ризикованого пасу Мудрика назад. Брайтон з дуже високою обороною і тиском володіє м'ячем 78% часу, а це ідеальний розклад для розправлення крил Мудрика в контратаках. Саме українець і протягнув на чужу половину, віддавши асист під удар Галлахеру. Снаряд від ноги Данка спантеличив Роберта Санчеса, який неочікувано повернувся у ворота. Другий гольовий пас вінгера збірної України за Челсі!

Непослідовне суддівство. Коли Фернандес хапав за плечі й руки Данка у своєму штрафному, це не фол. Коли Аргентинця аналогічно притримали в атаці, це вже фол. Пулішіч рукою перериває пас на Еступіньяна і фактично скидає Кепі. Це також не пенальті, вважає суддя Роберт Джонс. Після чергового відбирання на половині Челсі Мак Аллістер викотив Мітомі у штрафний, Кепа виручив. Велтман так набігався за Мудриком, що травмувався. Замість захисника вийшов нападник Енчісо. Парагваєць починає з пасу п'яточкою, Фергюсон продовжує, Мітома не влучає, знову марнуючи добротний момент.

Досвідчений 31-річний Грос опуститься нижче на фланг оборони, де діє Мудрик. Як же елегантно діє Фергюсон перед своєю вимушеною заміною. Розвернувся, віддав, отримав у відповідь від Енчісо і потужно пробив головою Кепа витягнув, а 18-річний нападник збірної Ірландії травмувався, адже Закарія в момент удару влупив його ногою. Фофана несподівано опиняється на місці правого вінгера, а ось на подачі центрбека Челсі Стерлінг, зовсім поруч з яким Мудрик, скидає в центр, ніби забуваючи, що саме Рахім мав бути там, на позиції дев'ятки.

Денні Велбек замінив Евана Фергюсона (друга вимушена за тайм у Брайтона) і майже відразу зрівняв. Мак Аллістер через Марча перевів на правий фланг під подачу Гросу, Велбек замкнув. Мудрик і Чілвел тільки номінально діяли зі своїми гравцями, а насправді пасивно спостерігали кіно. Брайтон був набагато гострішим, але наприкінці тайму Челсі ледь знову не вийшов уперед. Галлахер зі Стерлінгом розіграли ліворуч, Пулішіч замикав подачу Чілвела – стійка врятувала команду Де Дзербі.

Жодна команда не володіла м'ячем аж стільки (майже 68%) за перший тайм виїзного матчу в АПЛ 2022/23, як "чайки" сьогодні на полі Челсі. Друга половина починається серією з 4 ударів поспіль від Брайтона. Спочатку пристрілка здалеку, потім Еступіньян та Енчісо марнують значно вигідніші нагоди. Мудрик подав у нікуди в одній з рідкісних атак Челсі, після чого ледь не привіз пенальті, небезпечно врізавшись у суперника. Розчаровано охкають трибуни. Це український вінгер невдало закинув на Чілвела вперед.

Відразу 4 заміни водночас робить Лемпард уже на 57 хвилині. Зієш, Ковачіч, Джеймс і Фелікс замінили Пулішіча, Енцо, Фофана та Стерлінга. Брайтон ніби в більшості грає. Регулярно на всіх третинах поля відчутна навіть чисельна перевага "чайок". Енчісо знищує на фланзі свіжого Ріса Джеймса і традиційно дуже пасивного Чалобу – вкотре тільки каркас воріт рятує! На добиванні Велбек, ривок якого проспав Ковачіч, якого теж навряд чи назвеш втомленим. Дивом не пропускає Челсі тут та й загалом, за ударами 3:20, просто феєричний розгром, пекельна година гри.

Оживають господарі лише після 65 хвилини. Джеймс і Зієш розкатали комбінацію на правому фланзі, воротар вибив прямо на ногу Мудрику, але Санчес тут же виправився, потягнувши удар Михайла. І тут же Ковачіч запресингував Кайседо на лінії штрафного і ледь не забив. Брайтону, щоб вийти вперед, довелося лишень змусити суперника змарнувати момент. Марч помилився, миттєво відібрав і віддав, Енчісо здалеку прошив Кепу. Ось вам і дві вимушені заміни, які ходами Де Дзербі перетворилися у голи джокерів.

Маунт замінив Закарію. Перший повний матч Мудрика в Челсі! Українець відплатив за довіру черговим пасом в аут. А цього разу екс-вінгер Шахтаря якісно відірвався на швидкості після закидання зі своєї половини. Утім, пас назад вийшов не дуже вдалив, Маунт пробив значно вище, адже змушений був підлаштовуватися під удар. Мудрик загострює. Обігрує суперника, перспективно котить вперед у центр, Галлахер з Мейсоном ледь не обігралися в стіночку. Таке враження, що українець накопичував сили на останні хвилини. Полежав наш легіонер у двох точках, а тепер уже захисник Брайтона Вебстер просить ще одну вимушену заміну чи то вже хитрощі такі час потягнути.

Ні в кого з гравців Челсі не було більше гольових пасів, ніж у Мудрика (2) за поточний сезон АПЛ. Ось вам і сотні мільйонів євро "підсилення". Михайло ефектно продерся і бахнув здалеку – над поперечкою, але трибуни порив зацінили. Де Дзербі розгромив Поттера в рідних стінах, з дуже солідним відривом переміг і сьогодні (за одними стовідсотковими моментами 4:0). Третя поспіль поразка Лемпарда в усіх турнірах. Челсі залишається на 11 місці, але знизу все більше підтискають Крістал Пелас, Вулверхемптон і Борнмут, які перемогли. Брайтон набирає 49 балів (на 10 більше, ніж у лондонців) і продовжує відставати від єврозони на 1 пункт.