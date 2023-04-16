Страшный перелом подопечного Левандовски на глазах Коноплянки – скорая выехала на поле, матч длился 110 минут
Противостояние Краковии и Радомяка ознаменовалось жуткой травмой опорного полузащитника Франциско Рамоса.
Экстраклясса, 28 тур
Краковия – Радомяк – 3:0
Голы: Ракоши, 19, Гице, 90+2, Макуч, 90+10
До поединка между командами было всего одно очко разницы, поэтому победа требовалась обоим. Ракоши удалось вывести Краковию вперед в первом тайме. Такой счёт держался очень долго.
Челси проиграл Брайтону в домашнем матче АПЛ – Мудрик стал лучшим ассистентом, Де Дзерби уничтожил и Лэмпарда
В конце дуэли произошла роковая ситуация. Франциско Рамос столкнулся с соперником и скорчился от боли. На поле даже выехала карета скорой помощи, чтобы унести португальского опорного хавбека. Подопечным Мариуша Левандовски пришлось доигрывать вдесятером, ведь тренер до этого использовал все 5 замен.
Обследование обнаружило страшный перелом у 28-летнего Рамоса, который только зимой перебрался в Польшу и успел наиграть 9 матчей за Радомьяк.
Стоит отметить, что поединок длился 110 минут. Евгений Коноплянка появился на поле на 90+9-й. Его одноклубники забили на 2 и 10 добавленных минутах. Финальные 3:0 в табло в пользу команды украинца.
Бавария сенсационно споткнулась с аутсайдером, Штутгарт в меньшинстве спас ничью с Боруссией Д, РБ Лейпциг дожил Аугсбург