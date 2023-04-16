Экстраклясса, 28 тур

Краковия – Радомяк – 3:0

Голы: Ракоши, 19, Гице, 90+2, Макуч, 90+10

До поединка между командами было всего одно очко разницы, поэтому победа требовалась обоим. Ракоши удалось вывести Краковию вперед в первом тайме. Такой счёт держался очень долго.

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В конце дуэли произошла роковая ситуация. Франциско Рамос столкнулся с соперником и скорчился от боли. На поле даже выехала карета скорой помощи, чтобы унести португальского опорного хавбека. Подопечным Мариуша Левандовски пришлось доигрывать вдесятером, ведь тренер до этого использовал все 5 замен.

Jak Myć nie wycofa tej czerwonej dla Japończyka to będzie kompromitacja. Ramos się spóźnił, a że złamał przy okazji nogę, no cóż. Zdarza się.#CRARAD pic.twitter.com/WIZUkQ3R7x — Łukasz Krzyżanowski (@lukkrzy95) April 15, 2023

Обследование обнаружило страшный перелом у 28-летнего Рамоса, который только зимой перебрался в Польшу и успел наиграть 9 матчей за Радомьяк.

Dramat Chico Ramosa… Tak wygląda kość Portugalczyka po zderzeniu z Takuto Oshimą z @MKSCracoviaSSA. Z tego co słyszę, to piłkarz @1910radomiak jest w tym momencie w szpitalu w Krakowie i przechodzi operację. @SportINTERIA pic.twitter.com/2zTgaZ6ssL — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) April 15, 2023

Стоит отметить, что поединок длился 110 минут. Евгений Коноплянка появился на поле на 90+9-й. Его одноклубники забили на 2 и 10 добавленных минутах. Финальные 3:0 в табло в пользу команды украинца.

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