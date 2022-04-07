Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич показав, яких пошкоджень зазнав стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові після нападу росіян.

"Страшна вирва глибиною 5-6 метрів посеред центрального стадіону міста Чернігів. Вірніше, одна з вирв. Московські фашисти скидали на стадіон 500-кілограмові авіабомби. Важка атлетика, легка атлетика, футбол, бокс та інші види спорту, які розвивалися на цьому затишному стадіоні, мають надзвичайно серйозні традиції та здобутки.

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Страшна журба, яка перейшла у неймовірну лють. Жоден представник Росії не повинен брати участь у міжнародних спортивних змаганнях! Ніколи!" – написав Гераскевич-старший на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Михайло Гераскевич є батьком українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який з 2016 року виступає за національну збірну України на міжнародних змаганнях, зокрема, й на Олімпіадах. Також Гераскевич-старший тренував українського стронгмена Олексія Новікова.

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