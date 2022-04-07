Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич показал, какие повреждения получил стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове после нападения россиян.

"Страшная воронка глубиной 5-6 метров посреди центрального стадиона города Чернигов. Вернее, одна из воронок. Московские фашисты сбрасывали на стадион 500-килограммовые авиабомбы. Тяжелая атлетика, легкая атлетика, футбол, бокс и другие виды спорта, которые развивались на этом уютном стадионе, имеют чрезвычайно серьезные традиции и достижения.

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Страшная печаль, перешедшая в невероятную ярость. Ни один представитель России не должен участвовать в международных соревнованиях! Никогда!" – написал Гераскевич-старший на своей странице в Facebook.

Отметим, что Михаил Гераскевич – отец украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который с 2016 года выступает за национальную сборную Украины на международных соревнованиях, в частности, и на Олимпиадах. Также Гераскевич-старший тренировал украинского стронгмена Алексея Новикова.

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