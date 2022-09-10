"Страху не було – це скажу одразу. Оскільки Україна – це мій другий дім, я прожив тут багато років. Я з 11 років живу в Україні, відтак ніякого страху в мене не було.

Металіст 1925 оголосив про трансфер 10-го новачка – він має досвід виступів в Іспанії

На мене вийшли представники клубу. Ми поговорили з ними, потім я поговорив з Валерієм Кривенцовим, все обговорили, і ось я тут.

Так, у команді багато знайомих. З Борячуком я грав, з Русиним та Габелком. Провели дуже багато часу разом, починаючи з U-16. З Андрієм взагалі разом у збірній були, ми 1996-го року народження.

Можу зіграти в центрі поля, як опорного півзахисника так і на позиції під нападником. Мої сильні сторони? Я думаю, що це техніка. А додавати треба щодо фізики", – цитує Вачіберадзе офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Бека – вихованець Чорноморця і Шахтаря. Після виступів за "гірників" перебрався в іспанський Бетіс. Встиг також пограти за латвійський РФШ і бельгійський Ломмель. У 2021-му повернувся у Чорноморець і провів 17 матчів в УПЛ. У Металіст 1925 перейшов з грузинського Торпедо. Виступав за збірні України різних вікових груп, поки не змінив громадянство на грузинське.

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