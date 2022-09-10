"Страха не было – это скажу сразу. Поскольку Украина – это мой второй дом, я прожил здесь много лет. Я с 11 лет живу в Украине, поэтому никакого страха у меня не было.

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На меня вышли представители клуба. Мы поговорили с ними, потом я поговорил с Валерием Кривенцовым, все обсудили, и вот я здесь.

Да, в команде много знакомых. С Борячуком я играл, с Русиным и Габелком. Провели очень много времени вместе, начиная с U-16. С Андреем вообще вместе в сборной были, мы 1996 года рождения.

Могу сыграть в центре поля, как опорного полузащитника, так и на позиции под нападающим. Мои сильные стороны? Я думаю, что это техника. А добавлять нужно по физике", – цитирует Вачиберадзе официальный сайт харьковчан.

Напомним, Бека – воспитанник Черноморца и Шахтера. После выступлений за "горняков" перебрался в испанский Бетис. Успел также поиграть за латвийский РФШ и бельгийский Ломмель. В 2021 вернулся в Черноморец и провел 17 матчей в УПЛ. В Металлист 1925 перешел из грузинского Торпедо. Выступал за сборные Украины разных возрастов, пока не сменил гражданство на грузинское.

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