"Тільки одна команда хотіла грати. Особливо команда, яка постійно грала на чужій половині поля. Ми не виграли, але я дуже задоволений, як моя команда зіграла. Динамо не хотіло грати? Ні, я просто бачив матч, де тільки Шахтар грав. Не знаю, що інші бачили сьогодні.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Педрінью сьогодні зіграв дуже добре, але він – не нападник. Ми створили сьогодні багато шансів, щоб забити гол. Навіть потенційних було багато. Але, звичайно, ми не забили. Але я впевнений, що Шахтар домінував сьогодні. Стан травмованих? У Ісмаїлі маленька травма, він буде після паузи. Фернандо і Дентіньо будуть тренуватися після паузи. Траоре потрібно чекати.

Чи побачив я у матчах з Інтером та за Суперкубок той Шахтар, який прагну бачити? Думаю, в тих матчах, які ви назвали, ми зіграли дуже добре. Є зустрічі, в яких можна перемогти, а є такі, як сьогодні, коли вийшла нічия. Але моя команда грала дуже добре і в Суперкубку, і проти Інтера, і сьогодні ввечері", – наводить слова Де Дзербі Профутбол.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо не змогли виявити переможця у матчі 10-го туру УПЛ, розійшовшись безгольовою нічиєю.

Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ