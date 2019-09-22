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Манчестер Юнайтед хоче підписати новий контракт з Погба, щоб вберегти француза від зазіхань Реала

14:01 190 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче підписати новий контракт з Погба, щоб вберегти француза від зазіхань Реала
Поль Погба / Reuters

Манкуніанці не хочуть зволікати з продовженням угоди французького хавбека, яким активно цікавиться мадридський Реал.

Керівництво МЮ сподівається найближчим часом організувати зустріч з агентом Погба Міно Райолою, інформує ESPN.

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"Червоні дияволи" озвучать свою пропозицію щодо продовження контракту чемпіона світу. Чинна угода розрахована до літа 2021 року, однак англійський клуб хоче зберегти Погба на значно довший термін. Зазначається, що віце-президент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд підтримує хороші стосунки з Райолою, який може посприяти укладенню нового договору.

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Цього літа Полем Погба активно цікавився Реал, і зірковий хавбек не раз розповідав про своє бажання приєднатися до "вершкових". Втім, клуби так і не досягли компромісу, тому сезон 2019/20 француз проведе на Олд Траффорд.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Поль Погба Поль Погба
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