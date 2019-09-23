Стерлинг провел переговоры с Реалом

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг попал в сферу интересов мадридского Реала.

Представители Стерлинга встречались с правой рукой Флорентино Переса – Хосе Анхелем Санчесом, информирует The Athletic.

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Сейчас звезда сборной Англии не хочет покидать Манчестер Сити, однако стороны могут вернуться к обсуждению сотрудничества позже. Стерлинг заинтересован в выступлениях за Реал, впрочем, свое ближайшее будущее он связывает с командой Гвардиолы. Сейчас Манчестер Сити не переживает относительно действий представителей своей звезды, поскольку уверен, что игрок не захочет менять клуб.

К слову, в текущем сезоне Стерлинг уже успел отличиться пятью голами в пяти стартовых турах чемпионата Англии.

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