Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, схоже, не приховує свої бажання на зимове трансферне вікно.

26-річний англієць налаштований взимку покинути Етіхад Стедіум через відсутність стабільної ігрової практики. Наступним місцем його роботи може стати Барселона.

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Як повідомляє Goal з посиланням на Sport.es, Рахім вже сказав Хосепу Гвардіолі про своє бажання перебратись до табору "блаугранас". Наставник Ман Сіті нібито готовий дати зелене світло трансферу Стерлінга. Прихильником такого переходу на Камп Ноу є і Хаві.

Рахім Стерлінг виступає за Манчестер Сіті з 2015 року, та останнім часом втратив місце в основному складі.

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