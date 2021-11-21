Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг, похоже, не прячет свои желания на зимнее трансферное окно.

26-летний англичанин настроен зимой покинуть Этихад Стедиум из-за отсутствия стабильной игровой практики. Следующим местом его работы может стать Барселона.

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Как сообщает Goal со ссылкой на Sport.es , Рахим уже сказал Хосепу Гвардиоле о своем желании перебраться в лагерь "блаугранас". Наставник Ман Сити якобы готов дать зеленый свет трансферу Стерлинга. Поклонником такого перехода на Камп Ноу является и Хави.

Рахим Стерлинг выступает за Манчестер Сити с 2015 года, но в последнее время потерял место в основном составе.

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