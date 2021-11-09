"Чесно кажучи, я гадки не маю. Я нічого не знаю про це. Але я б у жодному разі нічого не сказав.

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Впевнений, якщо Барселоні цікавий наш гравець, вона зможе його отримати. Барса продовжує залишатися привабливим клубом, більш ніж привабливим. Місто, клуб, історія завжди спокушають тренерів та гравців.

Якщо Барселона зацікавиться кимось із наших гравців, то запустить свою машину. Вони можуть використовувати засоби масової інформації, щоб впливати на трансфери. У цьому суть Барселони, вони можуть робити, що хочуть – як хороше, так і погане", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

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