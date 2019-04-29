Стерлінг – найкращий молодий гравець року в АПЛ

Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) оголосила ім'я найкращого молодого гравця за підсумками сезону в АПЛ.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг став володарем нагороди найкращому молодому гравцю (до 23-х років) року в АПЛ за версією PFA, повідомляє прес-служба організації.

Стерлінг пояснив, чому в голосуванні за найкращого гравця року АПЛ обрав Кейна, а не ван Дейка

У минулому році найкращим молодим гравцем Англії визнали одноклубника Стерлінга Лероя Сане.

Зазначимо, що Стерлінг претендував на звання найкращого гравця року в Англії, однак захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк випередив його.