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Стерлінг – найкращий молодий гравець року в АПЛ

01:03 48 Читать на русском
Стерлінг – найкращий молодий гравець року в АПЛ
Рахім Стерлінг / twitter

Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) оголосила ім'я найкращого молодого гравця за підсумками сезону в АПЛ.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг став володарем нагороди найкращому молодому гравцю (до 23-х років) року в АПЛ за версією PFA, повідомляє прес-служба організації.

Стерлінг пояснив, чому в голосуванні за найкращого гравця року АПЛ обрав Кейна, а не ван Дейка

У минулому році найкращим молодим гравцем Англії визнали одноклубника Стерлінга Лероя Сане.

Зазначимо, що Стерлінг претендував на звання найкращого гравця року в Англії, однак захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк випередив його.

Теги
Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Асоціація професійних футболістів Англії (PFA)
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