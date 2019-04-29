Ван Дейк офіційно став найкращим гравцем року в АПЛ

Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) оголосила ім'я найкращого гравця сезону в АПЛ.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк випередив Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті і здобув нагороду найкращому гравцю року АПЛ за версією PFA, повідомляє прес-служба організації.

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Нагадаємо, що до шістки фіналістів голосування окрім ван Дейка і Стерлінга потрапили Садьйо Мане (Ліверпуль), Серхіо Агуеро, Бернарду Сілва (обидва – Манчестер Сіті), Еден Азар (Челсі).

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