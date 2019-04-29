Ван Дейк офіційно став найкращим гравцем року в АПЛ

Україна — 28 квіт 5815
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Львів – Динамо: Бущан всемогутній, епідемія вилучень киян, скасовані голи і збереження прикмети
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Манчестер Юнайтед – Челсі: війна чотирьох за місце під сонцем Ліги чемпіонів, парад травм та "казковий" Де ХеаАнглія — 28 квіт 999
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Бернлі – Манчестер Сіті: Зінченко як третій найкращий і переписування історії, або Долю лідерства вирішують 40 ммАнглія — 28 квіт 5702
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Лестер на власному полі розгромив АрсеналАнглія — 28 квіт 1082
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Шахтар у більшості мінімально переміг Маріуполь – "гірники" не реалізували два пенальтіУкраїна — 28 квіт 1395