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Стерлінг пояснив, чому в голосуванні за найкращого гравця року АПЛ обрав Кейна, а не ван Дейка

20:17 142 Читать на русском
Стерлінг пояснив, чому в голосуванні за найкращого гравця року АПЛ обрав Кейна, а не ван Дейка
Рахім Стерлінг / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, зізнався, що вибрав найкращим футболістом року в АПЛ нападника Тоттенха Харрі Кейна.

"Чудово, коли твої вміння визнають таким чином, але, чесно кажучи, я не хочу отримати цю нагороду, якщо ми не станемо чемпіонами. Зараз я лише хочу виграти Прем'єр-лігу, Кубок Англії, а вже потім думати про нагороди, хоч вони і вручаються раніше. Без перемог в турнірах індивідуальні призи не означатимуть багато для мене.

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Я проголосував за Харрі Кейна, тому що кожного року він забиває купу голів і багато робить для команди, віддаючи всього себе.

Всі говорили про ван Дейка. Я знав, що він отримає багато голосів, тому вирішив віддати свій за того, хто, на мій погляд, більше за інших відповідає його рівню. Я знайомий з Кейном по роботі в збірній Англії і знаю, як він старанно працює", – цитує Стерлінга Goal.com.

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Теги
Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Асоціація професійних футболістів Англії (PFA) Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
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