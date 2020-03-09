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"Стережіться поворотів, які робить світ": Тайсон продовжує інтригувати публікаціями в соцмережах

19:31 299 Читать на русском
"Стережіться поворотів, які робить світ": Тайсон продовжує інтригувати публікаціями в соцмережах
Тайсон (ліворуч) / фото: Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон вкотре змусив прихильників свого таланту задуматися про долю бразильця.

"Стережіться поворотів, які робить світ. Сьогодні ви публікуєте слова, завтра ви відчуваєте їхній вплив", – написав Тайсон на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Нагадаємо, що раніше Тайсон неодноразово заявляв про бажання покинути Шахтар і про те, що клуб не хоче його відпускати.

Генеральний директор донеччан Сергій Палкін назвав активність 32-річного бразильця в соціальних мережах незрозумілою. Шахтар уже відібрав у Тайсона капітанську пов'язку і передав її Андрію Пятову.

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Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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