Тренер Вольфсбурга назвав найнебезпечніших гравців Шахтаря – австрійський фахівець побував на матчі УПЛ

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер, який відвідав вчорашній матч Шахтаря проти Колоса, виділив найнебезпечніших гравців у складі "гірників".

"У Шахтаря багато висококласних виконавців, особливо небезпечний лівий фланг з Ісмаїлі і Коноплянкою. Тайсон створює великий тиск і напругу. Це дуже хороша команда. Тете добре працює і в захисті, Додо дуже швидкий.

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Ми повинні бути готові до цього в захисті. Будемо шукати простір для наших атак. Це буде дуже цікаве протистояння. Ми не боїмось, але дуже поважаємо суперника. Ця команда грає щороку в Лізі чемпіонів. Шахтар зіграв 1:1 з Ман Сіті в Манчестері, а це нелегко зробити. "Гірники" сильні індивідуальностями, багато латиноамериканців, але ми готові до протистояння", – сказав Гласнер в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, перша зустріч української та німецької команд відбудеться у четвер, 12 березня. Матч відповідь – 19 березня у Харкові.

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