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"Остерегайтесь поворотов, которые делает мир": Тайсон продолжает интриговать публикациями в соцсетях

19:31 113 Читати українською
"Остерегайтесь поворотов, которые делает мир": Тайсон продолжает интриговать публикациями в соцсетях
Тайсон (слева) / фото: Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон в очередной раз заставил поклонников своего таланта задуматься о судьбе бразильца.

"Остерегайтесь поворотов, которые делает мир. Сегодня вы публикуете слова, завтра вы чувствуете их влияние", – написал Тайсон на своей странице в Инстаграме.

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Напомним, что ранее Тайсон неоднократно заявлял о желании покинуть Шахтер и о том, что клуб не хочет его отпускать.

Генеральный директор дончан Сергей Палкин назвал активность 32-летнего бразильца в социальных сетях непонятной. Шахтер уже отобрал у Тайсона капитанскую повязку и передал ее Андрею Пятову.

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