Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко пока не планирует вешать бутсы на гвоздь – поединок 23-го тура УПЛ против Руха (3:1) стал юбилейным для капитана.

"500 матчей за карьеру? Это вдохновляет меня, потому что там впереди еще есть ребята... ИУ меня есть еще силы играть, главное, чтобы здоровье было.

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Цифры тех, кто впереди меня? Я уже боюсь что-то планировать, потому что как только начинаю, то сразу что-то случается. Я и 500 матчей не планировал сыграть. Просто работаю, иду вперед, а там уже как будет.

Это говорит о том, что я уже достаточно сделал в украинском футболе, но всегда говорю себе, что мне важно не количество, а то, как я сыграл и что я принес команде. Я никогда не гнался за цифрами", – сказал Степаненко в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, за плечами у Тараса 417 поединков за Шахтер и 83 игры в составе запорожского Металлурга. В топ-3 лидеров по количеству сыгранных матчей входят Александр Шовковский (638), Дарио Срна (536) и Андрей Пятов (526).

Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы