"У плані "напхати" – це більше "Стьопа" (Тарас Степаненко, – прим.). Думаю, всі, хто виходить на поле, хочуть зіграти так, щоб не підвести команду. Тарас вміє осмикнути своєчасно, "приземлити" по ділу.

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Інші ж – ні, ніхто не "прибиває". Той же Ракицький – це позитивна людина, він має терплячість пояснювати нам, молодшим. Думаю, для захисників дивитися, як він мислить на полі, як виконує фірмові передачі – це майстер-клас.

Із Чигринським я менше грав, щоб судити, але, як мені здається, його темперамент також не передбачає "пиханини". Ну, або мені щастило грати так, щоб від заслужених людей не отримувати зауважень", – сказав Різник у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Степаненко через рецидив пропустив останні три матчі Шахтаря, а також не потрапив у заявку збірної України на матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Нині 34-річний капітан "гірників" у строю і готується до дуелі з Оболонню в рамках 22-го туру УПЛ.

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