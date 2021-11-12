"Гра проти Болгарії була важливою! У тренерського штабу свої завдання, у команди – довести, що виходимо боротися. Ціль одна – перемога.

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Кожен наш момент є свідченням цього. Я дуже радий, що хоч трохи, але зміцнив віру команди та вболівальників своїм голом. Це четвертий забитий гол за збірну у моїй кар'єрі. І дуже важливий для мене та всіх нас. Щодо команди насмілюсь сказати, що є над чим працювати, є що вдосконалювати та є чим пишатись", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, саме Тарас став автором єдиного гола збірної України у ворота болгар – його постріл допоміг врятувати для "синьо-жовтих" нічию (1:1).

Нагадаємо, попереду у команди Олександра Петракова вирішальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022 – у вівторок, 16 листопада, українці на виїзді зіграють "матч смерті" з Боснією і Герцеговиною.

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