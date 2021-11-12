"Игра против Болгарии была важной! У тренерского штаба свои задачи, у команды – доказать, что выходим бороться. Цель одна – победа.

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Каждый наш момент является свидетельством этого. Я очень рад, что хоть чуть-чуть, но укрепил веру команды и болельщиков своим голом. Это четвёртый забитый гол за сборную в моей карьере. И очень важный для меня и для всех нас.Относительно команды осмелюсь сказать, что есть над чем работать, есть, что совершенствовать и есть чем гордиться", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, именно Тарас стал автором единственного гола сборной Украины в ворота болгар – его выстрел помог спасти для "сине-желтых" ничью (1:1).

Напомним, впереди у команды Александра Петракова решающий поединок квалификации ЧМ-2022 – во вторник, 16 ноября, украинцы на выезде сыграют "матч смерти" с Боснией и Герцеговиной.

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