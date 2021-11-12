"Ми грали за новою тактикою, точніше – старою, забутою, певне непорозуміння ще було. Ця гра нам допоможе розібрати помилки, і, сподіваюся, із Боснією і Герцеговною нас прорве, бо сьогодні не вистачало реалізації.

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У клубі ми граємо за схемою з двома центрбеками, тому мені зручніше діяти саме так. Хоча у три центральні теж непогано, усі хлопці допомагають один одному. Є такі матчі, коли можна й у три зіграти, залежно від суперника.

Чи не викликає занепокоєння перед виїздом до Боснії і Герцеговини рахунок 1:1, який переслідує команду? Ні, ми впевнені в собі, нам не вистачало лише удачі та реалізації, сподіваюся, у Зениці прорве та залетить стільки, скільки нам буде потрібно", – цитує Матвієнка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, попереду у команди Олександра Петракова вирішальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022 – у вівторок, 16 листопада, українці на виїзді зіграють "матч смерті" з Боснією і Герцеговиною.

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