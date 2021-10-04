Степаненко увійшов у топ-5 гвардійців Шахтаря – перегони за Пятовим тривають
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко оформив чергове досягнення у складі "гірників".
Поєдинок 10-го туру УПЛ проти Динамо став для півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка 350-м у складі "гірників", повідомляє Sport.ua.
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Він став п'ятим гравцем донеччан, якому підкорилась ця позначка. Степаненко за свою кар'єру встиг провести у складі "помаранчево-чорних" 230 матчів у чемпіонатах України, 78 поєдинків у єврокубках, 31 гру у Кубку України и 11 дуелей в Суперкубку України.
Топ-10 гвардійців Шахтаря за всю історію виглядає наступним чином:
1. Даріо Срна – 534 матчі.
2. Михайло Соколовський – 485 матчів.
3. Андрій Пятов – 478 матчів.
4. Сергій Ященко – 444 матчі.
5. Тарас Степаненко – 350 матчів.
6. Дмитро Шутков – 347 матчів.
7. Юрій Дегтярьов – 346 матчів.
8. Валерій Рудаков – 340 матчів.
9. Ігор Петров – 332 матчі.
10. Віктор Грачов – 330 матчів.
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