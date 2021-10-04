Поєдинок 10-го туру УПЛ проти Динамо став для півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка 350-м у складі "гірників", повідомляє Sport.ua.

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Він став п'ятим гравцем донеччан, якому підкорилась ця позначка. Степаненко за свою кар'єру встиг провести у складі "помаранчево-чорних" 230 матчів у чемпіонатах України, 78 поєдинків у єврокубках, 31 гру у Кубку України и 11 дуелей в Суперкубку України.

Топ-10 гвардійців Шахтаря за всю історію виглядає наступним чином:

1. Даріо Срна – 534 матчі.

2. Михайло Соколовський – 485 матчів.

3. Андрій Пятов – 478 матчів.

4. Сергій Ященко – 444 матчі.

5. Тарас Степаненко – 350 матчів.

6. Дмитро Шутков – 347 матчів.

7. Юрій Дегтярьов – 346 матчів.

8. Валерій Рудаков – 340 матчів.

9. Ігор Петров – 332 матчі.

10. Віктор Грачов – 330 матчів.

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