Степаненко вошел в топ-5 гвардейцев Шахтера – гонка за Пятовым продолжается
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оформил очередное достижение в составе "горняков".
Поединок 10-го тура УПЛ против Динамо стал для полузащитника Шахтера Тараса Степаненко 350-м в составе "горняков", сообщает Sport.ua.
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Он стал пятым игроком дончан, которому покорилась эта отметка. Степаненко за свою карьеру успел провести в составе "оранжево-черных" 230 матчей в чемпионатах Украины, 78 поединков в еврокубках, 31 игру в Кубке Украины и 11 дуэлей в Суперкубке Украины.
Топ-10 гвардейцев Шахтера за всю историю выглядит следующим образом:
1. Дарио Срна – 534 матча.
2. Михаил Соколовский – 485 матчей.
3. Андрей Пятов – 478 матчей.
4. Сергей Ященко – 444 матча.
5. Тарас Степаненко – 350 матчей.
6. Дмитрий Шутков – 347 матчей.
7. Юрий Дегтярев – 346 матчей.
8. Валерий Рудаков – 340 матчей.
9. Игорь Петров – 332 матча.
10. Виктор Грачев – 330 матчей.
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