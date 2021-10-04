Поединок 10-го тура УПЛ против Динамо стал для полузащитника Шахтера Тараса Степаненко 350-м в составе "горняков", сообщает Sport.ua.

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Он стал пятым игроком дончан, которому покорилась эта отметка. Степаненко за свою карьеру успел провести в составе "оранжево-черных" 230 матчей в чемпионатах Украины, 78 поединков в еврокубках, 31 игру в Кубке Украины и 11 дуэлей в Суперкубке Украины.

Топ-10 гвардейцев Шахтера за всю историю выглядит следующим образом:

1. Дарио Срна – 534 матча.

2. Михаил Соколовский – 485 матчей.

3. Андрей Пятов – 478 матчей.

4. Сергей Ященко – 444 матча.

5. Тарас Степаненко – 350 матчей.

6. Дмитрий Шутков – 347 матчей.

7. Юрий Дегтярев – 346 матчей.

8. Валерий Рудаков – 340 матчей.

9. Игорь Петров – 332 матча.

10. Виктор Грачев – 330 матчей.

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