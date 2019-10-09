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Степаненко розповів про головну небезпеку для збірної України перед матчем з Литвою

09:53 1461 Читать на русском
Степаненко розповів про головну небезпеку для збірної України перед матчем з Литвою
Тарас Степаненко / УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу проти Литви у відборі до Євро-2020.

 

"Наше головне завдання – правильно підійти ментально. Буває дуже небезпечно, коли дивишся на минулі результати. Потрібно забути першу гру з Литвою, залишити в пам'яті хороші моменти і перенести їх на наступні матчі. Тільки від нас залежить, як ми будемо виглядати", – сказав Степаненко в ефірі Футбол News.

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Нагадаємо, у вересні збірна України у виїзному матчі розгромила Литву – 3:0. Після п'яти матчів команда Андрія Шевченка очолює свою відбіркову групу, маючи в активі 13 очок. У португальців, які займають друге місце, 8 очок та одна гра в запасі.

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Збірна України Україна - Литва Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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