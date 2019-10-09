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Степаненко рассказал о главной опасности для сборной Украины перед матчем с Литвой

09:55 74 Читати українською
Степаненко рассказал о главной опасности для сборной Украины перед матчем с Литвой
Тарас Степаненко / УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против Литвы в отборе к Евро-2020.

 

"Наша главная задача – правильно подойти ментально. Бывает очень опасно, когда смотришь на прошлые результаты. Нужно забыть первую игру с Литвой, оставить в памяти хорошие моменты и перенести их на следующие матчи. Только от нас зависит, как мы будем выглядеть", – сказал Степаненко в эфире Футбол News.

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Напомним, в сентябре сборная Украины у выездном матче разгромила Литву – 3:0. После пяти матчей команда Андрея Шевченко возглавляет свою отборочную группу, имея в активе 13 очков. У португальцев, которые занимают второе место, 8 очков и одна игра в запасе.

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