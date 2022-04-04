Степаненко почав тренуватись разом з першою командою Динамо, аби підтримувати фізичну форму. "Біло-сині" готуються до серії благодійних матчів, але Тарас у поєдинках не братиме участі.

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"Наш клуб не ділить футболістів на своїх та чужих, особливо зараз, у скрутні часи страшної війни у нашій країні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для нашого клубу, тому Динамо радо прийняло Тараса до свого розташування і допомагатиме йому підтримувати форму", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Динамо.

Додамо, що Шахтар також оголосив про проведення благодійних матчів для підтримки українців. Вже відомі дві перші дати поєдинків: 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників – Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.

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